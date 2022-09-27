Молния ударила в лодку на озере и убила двоих детей в США

В США молния ударила в лодку для академической гребли, в которой находились пятеро школьников и убила двоих из них. Об этом сообщает New York Post.

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Дети тренировались на озере Фэйрвью в штате Флорида 15 сентября. В какой-то момент в лодку ударил разряд молнии и она перевернулась. Трое подростков не пострадали, сумели удержаться на плаву и вытащили из воды 12-летнего Лэнгстона Родригес-Сане. Мальчика доставили в больницу, однако позже он скончался от полученных травм.

Тело еще одного погибшего участника тренировки, 13-летнего Гэвина Кристмана, спасателям удалось обнаружить на дне водоема лишь через сутки после случившегося.

В данный момент власти и представители ассоциации спортивной гребли North Orlando Rowing расследуют гибель школьников, чтобы в точности установить причины происшествия.