Россиянин напился рядом с умиравшей в луже крови матерью

Пьяный кузбассовец атаковал мать ножом и продолжил пить, пока женщина медленно умирала. За содеянное злоумышленник ответит в суде.
30-летний житель Новоильинского района Новокузнецка попал под суд по обвинению в убийстве матери. По данным следствия, горожанин пил спиртное в компании 58-летней родственницы на квартире. В какой-то момент они поругались, и неблагодарный сын схватил нож.
– Мужчина поругался с 58-летней родственницей и нанес ей ножевое ранение. Затем он сходил к соседям и попросил вызвать "скорую помощь", а сам продолжил употреблять спиртное, – сказали в СК.
Приехавшие медики лишь констатировали смерть женщины. Силовики задержали агрессора и возбудили уголовное дело об убийстве. Вскоре будет суд. Фигуранту грозит до 15 лет колонии.