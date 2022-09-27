Россиянин уплыл на сапборде в Эстонию

Эстонские пограничники задержали 38-летнего россиянина, незаконно пересекшего российско-эстонскую границу из-за объявленной в РФ частичной мобилизации, заявил глава службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Ээрик Пургел, сообщает ERR (Эстонское национальное телерадиовещание). Мужчина, личность которого осталась не раскрыта, попал в Эстонию в ночь на 26 сентября с помощью сапборда. ERR уточняет, что россиянин переплыл устье реки Нарва на сап доске.

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Это был незаконный переход границы, который был совершен из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией, — заявил Пургел.

После того, как мужчина пересек границу, пограничники отправились на поиски перебежчика. Они оцепили территорию и в районе 4:30 ночи задержали нарушителя на одной из автобусных остановок в городе Нарва-Йыэсуу. Затем россиянина доставили в Нарвский погранпункт, где ему выписали штраф и отправили обратно в Россию.

Пургел добавил, что, начиная с февраля, границу страны охраняют в усиленном режиме.