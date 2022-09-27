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38 минут назад

ERR: россиянин уплыл на сапборде в Эстонию

News.ru

Эстонские пограничники задержали 38-летнего россиянина, незаконно пересекшего российско-эстонскую границу из-за объявленной в РФ частичной мобилизации, заявил глава службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Ээрик Пургел, сообщает ERR (Эстонское национальное телерадиовещание). Мужчина, личность которого осталась не раскрыта, попал в Эстонию в ночь на 26 сентября с помощью сапборда. ERR уточняет, что россиянин переплыл устье реки Нарва на сап доске.

Россиянин уплыл на сапборде в Эстонию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это был незаконный переход границы, который был совершен из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией, — заявил Пургел.

После того, как мужчина пересек границу, пограничники отправились на поиски перебежчика. Они оцепили территорию и в районе 4:30 ночи задержали нарушителя на одной из автобусных остановок в городе Нарва-Йыэсуу. Затем россиянина доставили в Нарвский погранпункт, где ему выписали штраф и отправили обратно в Россию.

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Пургел добавил, что, начиная с февраля, границу страны охраняют в усиленном режиме.

Ранее в пограничной службе Финляндии предложили поставить забор в юго-восточной части границы с Россией. Такая идея возникла у финских служб в связи с изменением обстановки с безопасностью в стране. По информации издания, предполагается оградить порядка 10–20% государственной границы — отрезок протяженностью 1,3 тысячи километров.

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