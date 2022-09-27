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1 час назад

Россиянин не смог выбраться из заваленной мусором квартиры и сгорел в ней заживо

Lenta.ruиещё 1

Житель Норильска заживо сгорел при пожаре, не сумев выбраться из своей заваленной мусором квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Россиянин заживо сгорел в заваленной мусором квартире
Фото: риа новостириа новости

На кадрах с места происшествия в каждой комнате видны горы мусора, которыми завален пол. На мебели и стенах есть копоть от огня, а окна выбиты.

По информации издания, погибший россиянин имел проблемы со здоровьем. Кроме того, он постоянно носил домой вещи, которые находил на улице. В результате жилье оказалось захламлено, и в нем появились тараканы, из-за чего соседи неоднократно жаловались в городскую администрацию. По их словам, в 2013 году из-за пожара в этой же квартире сгорел брат-близнец погибшего. Владельцем жилплощади является мать мужчин, которую часто видят на вокзале просящей милостыню.

Как сообщает на своем сайте региональный Cледственный комитет, пожар произошел 26 сентября. 45-летний погибший отравился продуктами горения и погиб от огня. По данным ведомства, на момент происшествия мужчина жил в квартире один и злоупотреблял алкоголем. Следователи предполагают, что к пожару привело неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг возгорания выявили возле дивана в одной из комнат. По факту происшествия проводится проверка, назначен ряд экспертиз.

Ранее в деревне Малое Видное в Подмосковье трое детей заживо сгорели в частном доме. Мать заперла несовершеннолетних на мансардном этаже дома и ушла, из-за чего они не смогли выбраться из здания после возгорания.

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