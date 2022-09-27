Мошенники атаковали россиян на фоне частичной мобилизации

Эксперт по информационной, сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал о новом способе мошенничества, который появился после объявления в России частичной мобилизации. Как сообщает Pravda.Ru, специалист заявил, что злоумышленники получают доступ и рассылают фейковые сообщения о том, что его владелец погиб на Украине.

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По словам Вакулина, злоумышленники распространяют в Сети фишинговые страницы, на которых пользователи по невнимательности вводят свои логины и пароли от соцсетей. После этого они находят снимки документов в переписках своей жертвы и начинают отправлять их знакомым, заявляя, что владелец странички погиб на Украине.

По мнению эксперта, это делается для дестабилизации ситуации в обществе и сеяния паники в сложившейся обстановке.