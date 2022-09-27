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1 час назад

Эксперт сообщил о новом виде мошенничества на фоне мобилизации

Никита Бородкин

Эксперт по информационной, сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал о новом способе мошенничества, который появился после объявления в России частичной мобилизации. Как сообщает Pravda.Ru, специалист заявил, что злоумышленники получают доступ и рассылают фейковые сообщения о том, что его владелец погиб на Украине.

Мошенники атаковали россиян на фоне частичной мобилизации
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам Вакулина, злоумышленники распространяют в Сети фишинговые страницы, на которых пользователи по невнимательности вводят свои логины и пароли от соцсетей. После этого они находят снимки документов в переписках своей жертвы и начинают отправлять их знакомым, заявляя, что владелец странички погиб на Украине.

Действия мобилизованных при болезни. Основное

По мнению эксперта, это делается для дестабилизации ситуации в обществе и сеяния паники в сложившейся обстановке.

Напомним, что после объявления 21 сентября частичной мобилизации в России появился еще один вид обмана — мошенники начали звонить гражданам и предлагать уйти от призыва. Злоумышленники требовали 50 тысяч рублей за свои услуги, часть из которых нужны были в качестве аванса. После перевода средств они перестают выходить на связь.

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