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1 час назад

Восемь взрывов прогремели в Мелитополе

Вечерняя Москваиещё 3

Восемь взрывов прогремели в украинском городе Мелитополь и его пригороде. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Восемь взрывов прогремели в Мелитополе
Фото:  Pixabay Pixabay

— В Мелитополе громко! В городе и ближайшем пригороде были слышны 8 громких взрывов в южном направлении, — написал он в своем Telegram-канале.

Подробности произошедшего Рогов пообещал рассказать позднее.

Недавно Рогов сообщил, что украинское руководство может организовать попытку наступления войск в районе Энергодара и его пригородных населенных пунктах. По его словам, власти Запорожской области осведомлены о планах Киева.

До этого он заявил, что Киев разрабатывает несколько сценариев нападения на Запорожскую область, один из них предусматривает форсирование Днепра. Он также отметил, что ВСУ в последнее время часто обстреливают левый берег Днепра.

24 сентября член главного совета администрации Запорожской области рассказал, что в регионе российские военные ликвидировали группу диверсантов на внедорожниках.

Происшествия,В мире,Владимир Рогов,
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