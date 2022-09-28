Стрелявшего в военкомате Усть-Илимска заключили под стражу до 26 ноября

Суд арестовал на два месяца Руслана Зинина, который стрелял в военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева, сообщает ТАСС. "[Суд постановил] избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 ноября 2022 года", — отметили в пресс-службе. Как сообщалось, 25-летнего Зимина должны были мобилизовать. По данным Mash, 26 сентября он открыл огонь в военкомате со словами "никто не будет воевать" и ранил военкома. Стрелявший пытался выйти через пожарный выход, там его и задержали. Елисеева госпитализировали, а 27 сентября в состоянии медикаментозной комы доставили самолетом в Иркутск. Сам Зимин объяснил свое поведение тем, что его двоюродному брату пришла повестка, и то, что на Украине во время спецоперации погиб его лучший друг.