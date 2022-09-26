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30 минут назад

Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до 17 человек

Елена Прошина

Пресс-служба главы и правительства Удмуртии сообщила, что число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек. Об этом пишет РИА «Новости».

Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до 17 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых», – говорится в заявлении.

Утром 26 сентября в школу № 88 в Ижевске ворвался мужчина с оружием. Им оказался бывший выпускник этой школы 34-летний Артем Казанцев. Злоумышленник открыл огонь из двух пистолетов по находящимся внутри людям, после чего покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом», а также «Незаконный оборот оружия». В связи с произошедшей трагедией в Удмуртии объявили четырехдневный траур.

Происшествия,Артем Казанцев,Следственный комитет,
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