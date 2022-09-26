Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до 17 человек

Пресс-служба главы и правительства Удмуртии сообщила, что число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек. Об этом пишет РИА «Новости».

Утром 26 сентября в школу № 88 в Ижевске ворвался мужчина с оружием. Им оказался бывший выпускник этой школы 34-летний Артем Казанцев. Злоумышленник открыл огонь из двух пистолетов по находящимся внутри людям, после чего покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом», а также «Незаконный оборот оружия». В связи с произошедшей трагедией в Удмуртии объявили четырехдневный траур.