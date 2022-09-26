Суд в Москве арестовал администратора канала "Кремлевский мамковед"

Тверской суд Москвы арестовал администратора Telegram-канала "Кремлевский мамковед" Станислава Садового по обвинению в вымогательстве. Об этом сказано в тексте постановления о заключении журналиста под стражу, с текстом которого ознакомился ТАСС.

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"В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании Садового С. С. меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отказать. Избрать в отношении обвиняемого Садового С. С. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, то есть до 23 ноября 2022 года", - сказано в документе.

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Там отмечается, что журналист обвиняется по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере"), по которому ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

"Садовой обвиняется в том, что под угрозой распространения ложных, дискредитирующих и позорящих сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего и его близких, совершил вымогательство у последнего денежных средств", - говорится в постановлении.

Там сказано также, что дело в отношении Садового было возбуждено восьмым отделом следственной части ГСУ ГУ МВД России 23 сентября.

Telegram-канал "Кремлевский мамковед" публикует новости и аналитические комментарии, посвященные внешней и внутренней политике России. Канал имеет более 258 тыс. подписчиков.