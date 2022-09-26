Суд в Москве арестовал администратора канала "Кремлевский мамковед"

Тверской суд Москвы арестовал администратора Telegram-канала "Кремлевский мамковед" Станислава Садового по обвинению в вымогательстве. Об этом сказано в тексте постановления о заключении журналиста под стражу, с текстом которого ознакомился ТАСС.
"В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании Садового С. С. меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отказать. Избрать в отношении обвиняемого Садового С. С. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, то есть до 23 ноября 2022 года", - сказано в документе.
Там отмечается, что журналист обвиняется по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере"), по которому ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.
"Садовой обвиняется в том, что под угрозой распространения ложных, дискредитирующих и позорящих сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего и его близких, совершил вымогательство у последнего денежных средств", - говорится в постановлении.
Там сказано также, что дело в отношении Садового было возбуждено восьмым отделом следственной части ГСУ ГУ МВД России 23 сентября.
Telegram-канал "Кремлевский мамковед" публикует новости и аналитические комментарии, посвященные внешней и внутренней политике России. Канал имеет более 258 тыс. подписчиков.
Это не первый арест администратора Telegram-канала в связи с делом о вымогательстве. В конце лета были арестованы трое администраторов канала "Адские бабки" - Александра Баязитова, Ольга Архарова и Инна Чурилова. При этом Архарова признала свою вину частично, а Чурилова - в полном объеме и раскаялась в содеянном. Баязитова вину не признала. Из оглашенных ранее в судебном заседании материалов следует, что потерпевшим по этому делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. Фигуранткам предъявили обвинение по ч. 3 п. "б" ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере").