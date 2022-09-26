В Херсоне прогремели пять взрывов

В центре Херсона прогремели 5 взрывов. В небе над городом при этом не было видно следов от ракет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что взрывы послышались около 18:20 мск.
По данным агентства, это работают силы российской противовоздушной обороны. Вместе с тем, официального подтверждения о работе ПВО в регионе пока не представлено.
В результате ракетного удара ВСУ по причалу гражданской переправы в центре Херсона пострадали пять человек, один из них погиб, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что в качестве причала для паромной переправы используется баржа.