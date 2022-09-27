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19 минут назад

Морское управление Дании сообщило об утечке газа северо-восточнее Борнхольма

ТАССиещё 9

Утечки газа зафиксированы в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм. Об этом говорится в навигационном предупреждении, опубликованном на сайте морского управления Дании в понедельник.

В Дании сообщили об утечке газа на маршруте «Северного потока»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Трасса газопровода "Северный поток" пролегает северо-восточнее острова.

Согласно предупреждению, из-за утечки газа существует опасность для движения судов. В связи с этим вокруг точек, где были зарегистрированы утечки, установлены запретные для судоходства зоны в пять морских миль.

«Северные потоки» почти полностью вышли из строя из-за неисправностей

Накануне Nord Stream сообщил о падении давления на обеих нитках газопровода "Северный поток", причины выясняются.

Ранее стало известно о падении давления в другом газопроводе - "Северный поток - 2". В пресс-службе оператора газопровода Nord Stream 2 AG сообщили ТАСС, что в ночь на понедельник на газопроводе произошло резкое падение давления. ЧП случилось в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позднее Датское морское управление сообщило об утечке газа недалеко от Борнхольма.

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