В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
29 минут назад

Раненый военком Усть-Илимска пришел в норму

News.ru

Глава Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов сообщил о стабилизировавшемся состоянии состоянии раненного при стрельбе военкома Усть-Илимска.

Он уточнил, что у пострадавшего выровнялось артериальное давление.

Наметилась положительная тенденция в части стабилизации жизнедеятельности раненого, — сообщил Шелехов.

По словам политика, пациент прибыл на операцию в крайне тяжелом состоянии: врачи не могли определить давление, у пострадавшего также была сердечная недостаточность. Шелехов сообщил, что, исходя из полученных ранений, врачи тут же положили военкома на операционный стол.

Тут же начались реанимационные и хирургические мероприятия с учетом тяжести ранений. Ранения были сделаны в грудную клетку, в поясничную область, поэтому было предпринято хирургическое вмешательство, направленное на остановку кровотечения грудной клетки. К сожалению, были ранены оба легких, — добавил Шелехов.

Исполняющий обязанности рассказал о многооскольчатых переломах ребер, а также сообщил, что у пострадавшего сломана ключица.

Также было ранение в поясничную мышцу. Кровотечение было остановлено, были ушиты ранения легких. Пациент находится на искусственной вентиляции легких. Пациенту также провели переливание крови, — резюмировал Шелехов.

Стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла утром 26 сентября во время мероприятий по частичной мобилизации. Огонь открыл 25-летний безработный местный житель Руслан Зинин. Молодой человек зашел внутрь здания и сказал, что «никто не будет воевать», после чего выстрелил из обреза. По словам очевидцев, это произошло, когда Александр Елисеев проводил «инструктаж для призывников».

Происшествия,Видео,Игорь Кобзев,Александр Елисеев,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители