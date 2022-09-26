Глава Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов сообщил о стабилизировавшемся состоянии состоянии раненного при стрельбе военкома Усть-Илимска.

Он уточнил, что у пострадавшего выровнялось артериальное давление.

Наметилась положительная тенденция в части стабилизации жизнедеятельности раненого, — сообщил Шелехов.

По словам политика, пациент прибыл на операцию в крайне тяжелом состоянии: врачи не могли определить давление, у пострадавшего также была сердечная недостаточность. Шелехов сообщил, что, исходя из полученных ранений, врачи тут же положили военкома на операционный стол.

Тут же начались реанимационные и хирургические мероприятия с учетом тяжести ранений. Ранения были сделаны в грудную клетку, в поясничную область, поэтому было предпринято хирургическое вмешательство, направленное на остановку кровотечения грудной клетки. К сожалению, были ранены оба легких, — добавил Шелехов.

Исполняющий обязанности рассказал о многооскольчатых переломах ребер, а также сообщил, что у пострадавшего сломана ключица.

Также было ранение в поясничную мышцу. Кровотечение было остановлено, были ушиты ранения легких. Пациент находится на искусственной вентиляции легких. Пациенту также провели переливание крови, — резюмировал Шелехов.