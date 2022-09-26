В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
38 минут назад

Суд вынес приговор племяннику Назарбаева

Lenta.ruиещё 4

В Астане суд приговорил Кайрата Сатыбалдыулы, племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, к шести годам лишения свободы по делу о хищениях. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

В Астане племянника Назарбаева приговорили к 6 годам заключения по делу о хищениях
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что, помимо заключения, суд приговорил Сатыбалдыулы к конфискации имущества. Его также лишили звания генерал-майора органов национальной безопасности, орденов «Курмет» и «Парасат» и запретили ему занимать определенные должности сроком на 10 лет.

Ранее сообщалось, что племянник Назарбаева признал свою вину по делу о хищениях средств в особо крупном размере и возместил ущерб в размере 40 миллиардов тенге.

О задержании Кайрата Сатыбалдыулы стало известно в марте. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями и хищении средств крупнейшего телекоммуникационного оператора Казахстана «Казахтелеком».

Происшествия,Нурсултан Назарбаев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители