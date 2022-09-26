В Астане племянника Назарбаева приговорили к 6 годам заключения по делу о хищениях

В Астане суд приговорил Кайрата Сатыбалдыулы, племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, к шести годам лишения свободы по делу о хищениях. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

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Отмечается, что, помимо заключения, суд приговорил Сатыбалдыулы к конфискации имущества. Его также лишили звания генерал-майора органов национальной безопасности, орденов «Курмет» и «Парасат» и запретили ему занимать определенные должности сроком на 10 лет.

Ранее сообщалось, что племянник Назарбаева признал свою вину по делу о хищениях средств в особо крупном размере и возместил ущерб в размере 40 миллиардов тенге.