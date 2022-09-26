В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
16 минут назад

СК раскрыл личность устроившего стрельбу в ижевской школе

Елена Прошина

Следственный комитет России установил личность напавшего на ижевскую школу сегодня утром. Об этом сообщает РБК. Им оказался уроженец города Ижевска Артем Казанцев, 1988 года рождения. Он является выпускником школы, в которой устроил стрельбу.

«В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», - заявили в СК, РФ.

Отмечается, что расследование уголовного дела о стрельбе в школе Ижевска передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Губернатор: напавший на ижевскую школу покончил с собой

Напомним, ЧП в школе № 88 города Ижевска произошло сегодня утром. По предварительным данным, жертвами стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних. Кроме того, ранено 14 детей и 7 взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется.

Происшествия,Видео,Артем Казанцев,Следственный комитет,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители