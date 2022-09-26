СК раскрыл личность устроившего стрельбу в ижевской школе

Следственный комитет России установил личность напавшего на ижевскую школу сегодня утром. Об этом сообщает РБК. Им оказался уроженец города Ижевска Артем Казанцев, 1988 года рождения. Он является выпускником школы, в которой устроил стрельбу.

«В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», - заявили в СК, РФ.

Отмечается, что расследование уголовного дела о стрельбе в школе Ижевска передано в центральный аппарат Следственного комитета.