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9 минут назад

Глава Удмуртии объявил траур по погибшим при стрельбе в школе

Газета.Ruиещё 12

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил траур по погибшим в ижевской школе № 88, где произошла стрельба. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88», — написал он.

По его словам, по телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 будет оказываться психологическая поддержка родственникам и близким.

Ранее губернатор Удмуртской Республики Александр Бречалов подтвердил смерть охранника школы №88 в Ижевске и жертвы среди детей. По его словам, весь периметр школы оцеплен. На месте работает Росгвардия и представители следственных органов.

В школе Ижевска произошла стрельба

До этого губернатор сообщил, что находится на месте происшествия и планирует оперативно докладывать об обстановке в учебном заведении.

Также в школе работают все спецслужбы города. Факт стрельбы подтвердили в республиканском главке МВД.

В Ижевске в школе № 88 произошла стрельба. Огонь открыл неизвестный. Из здания были эвакуированы ученики.

Происшествия,Видео,Александр Бречалов,Росгвардия,
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