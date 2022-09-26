Глава Удмуртии объявил траур по погибшим при стрельбе в школе

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил траур по погибшим в ижевской школе № 88, где произошла стрельба. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88», — написал он.
По его словам, по телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 будет оказываться психологическая поддержка родственникам и близким.
Ранее губернатор Удмуртской Республики Александр Бречалов подтвердил смерть охранника школы №88 в Ижевске и жертвы среди детей. По его словам, весь периметр школы оцеплен. На месте работает Росгвардия и представители следственных органов.
До этого губернатор сообщил, что находится на месте происшествия и планирует оперативно докладывать об обстановке в учебном заведении.
Также в школе работают все спецслужбы города. Факт стрельбы подтвердили в республиканском главке МВД.
В Ижевске в школе № 88 произошла стрельба. Огонь открыл неизвестный. Из здания были эвакуированы ученики.