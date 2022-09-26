Шесть человек погибли при стрельбе в школе в Ижевске

В результате стрельбы в школе № 88 города Ижевска погибли шесть человек, еще 20 пострадали. Такие данные приводятся в Telegram-канале МВД Медиа.

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Сегодня утром неизвестный с оружием пришел в школу и открыл стрельбу по ученикам одного из классов. Личность стрелявшего пока неизвестна. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, убит охранник, есть жертвы среди детей. Сам нападавший покончил жизнь самоубийством.

По информации, которую привело МВД Медиа со ссылкой на МВД по Удмуртии, в настоящее время есть информация о шести погибших и около 20 пострадавших.

«Полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой», - говорится в сообщении.