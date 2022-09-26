Губернатор: напавший на ижевскую школу покончил с собой

Человек, устроивший стрельбу в ижевской школе № 88, покончил с собой. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, а также Telegram-каналы Baza и «112».

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Мужчина с оружием пришел в школу утром 26 сентября и открыл стрельбу по ученикам одного из классов. Личность стрелявшего пока неизвестна.

По последним данным, в результате нападения погиб охранник и пострадали десять человек, часть из них получили огнестрельные ранения, часть - травмы (некоторые прыгали из окон).