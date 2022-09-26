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23 минуты назад

У стрелявшего в военкомате в Усть-Илимске не было лицензии на ношение оружия

ТАСС

Стрелявший в военкомате в Усть-Илимске в Иркутской области не числится в базе как владелец оружия и не имеет разрешения на его ношение, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии по Иркутской области в понедельник.

У стрелявшего в военкомате в Усть-Илимске не было лицензии на ношение оружия
Фото: риа новостириа новости

"Он не является владельцем оружия, и не имеет лицензии на его ношение", - пояснили в пресс-службе.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале, сообщил, что 25-летний мужчина устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска, пострадал военный комиссар Александр Елисеев, он находится в реанимации.

Стрелявший задержан, на него возбуждено уголовное дело по двум статьям - по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов").

Происшествия,Игорь Кобзев,Александр Елисеев,Росгвардия,
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