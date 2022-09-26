У стрелявшего в военкомате в Усть-Илимске не было лицензии на ношение оружия

Стрелявший в военкомате в Усть-Илимске в Иркутской области не числится в базе как владелец оружия и не имеет разрешения на его ношение, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии по Иркутской области в понедельник.
"Он не является владельцем оружия, и не имеет лицензии на его ношение", - пояснили в пресс-службе.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале, сообщил, что 25-летний мужчина устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска, пострадал военный комиссар Александр Елисеев, он находится в реанимации.
Стрелявший задержан, на него возбуждено уголовное дело по двум статьям - по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов").