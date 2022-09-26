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14 минут назад

Стрельба произошла в военкомате Усть-Илимска

Елена Прошина

В Усть-Илимске мужчина устроил стрельбу в военкомате. Ранен военный комиссар. Стрелявший задержан. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Россиянин устроил стрельбу в военкомате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в пункте сбора в Усть-Илимске Иркутской области. В результате был ранен военком Александр Елисеев. Он проводил инструктаж мобилизованных, и в этот момент один из них выстрелил ему в спину из обреза.

Комиссар был госпитализирован в тяжелом состоянии, ему проводят операцию. По некоторым данным, Елисеев скончался.

Стала известна личность устроившего стрельбу в российском военкомате мужчины

Стрелявшим оказался 25-летний местный житель Руслан Зинин. В настоящее время стрелявший задержан. После допроса и предъявления обвинения, его ждет психолого-психиатрическая экспертиза. Устанавливаются все детали произошедшего.

Происшествия,Видео,Александр Елисеев,
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