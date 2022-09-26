Россиянин устроил стрельбу в военкомате

В Усть-Илимске мужчина устроил стрельбу в военкомате. Ранен военный комиссар. Стрелявший задержан. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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Инцидент произошел в пункте сбора в Усть-Илимске Иркутской области. В результате был ранен военком Александр Елисеев. Он проводил инструктаж мобилизованных, и в этот момент один из них выстрелил ему в спину из обреза.

Комиссар был госпитализирован в тяжелом состоянии, ему проводят операцию. По некоторым данным, Елисеев скончался.