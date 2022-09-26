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9 минут назад

Российские хакеры выложили данные 1500 украинских разведчиков

Lenta.ru

Российские хакеры из группировки RaHDIt («Злые русские хакеры») опубликовали в открытом доступе данные о 1500 сотрудников службы внешней разведки (СВР) Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта «Немезида».

Российские хакеры выложили данные 1500 украинских разведчиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что в списке значатся данные представителей разведки, работающей под прикрытием посольств более чем в 20 государствах. Среди них США, Франция, Италия, Германия, Польша, Венгрия, Греция, Азербайджан, Аргентина, Ирак, ЮАР и Таджикистан.

В сеть также попали данные украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО.

6 июля хакеры RaHDit опубликовали данные 1 тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины, а 8 июля они разместили на сайте «Немезида» новые данные о них и связанных с ними лицах. В нем также собраны различные характеристики служащих ГУР — среди сотрудников есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

Происшествия,СВР России,НАТО,ООН,ЕС,
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