Российские хакеры выложили данные 1500 украинских разведчиков

Российские хакеры из группировки RaHDIt («Злые русские хакеры») опубликовали в открытом доступе данные о 1500 сотрудников службы внешней разведки (СВР) Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта «Немезида».

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Сообщается, что в списке значатся данные представителей разведки, работающей под прикрытием посольств более чем в 20 государствах. Среди них США, Франция, Италия, Германия, Польша, Венгрия, Греция, Азербайджан, Аргентина, Ирак, ЮАР и Таджикистан.

В сеть также попали данные украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО.