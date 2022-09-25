В ЮАР белая акула убила купающуюся женщину

В Южно-Африканской Республике большая белая акула растерзала 39-летнюю женщину, купающуюся неподалеку от берега. Об этом пишет газета Daily Mail.

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Инцидент произошел на пляже заливе Плеттенберг. Отмечается, что погибшая плавала на мелководье, рядом находились другие люди, которые с криками выбежали из воды после случившегося. Изуродованное тело женщины спасатели наши примерно в 15 метрах от берега.

Муниципалитет Биту, который контролирует пляж, закрыл залив и установил знаки, призывающие людей держаться подальше от воды.