Парижские пожарные потушили «чрево Парижа»

Пожар на складе крупнейшего продуктового рынка Европы под Парижем локализован, сообщают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы. Пламя охватило складские помещения на площади 7 тысяч квадратных метров, столб дыма можно было видеть практически из всех районов французской столицы. Парижане тревожились не только о популярном месте покупок, у этого рынка историческая и культурная ценность, отмечает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Забрудский.

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Небо над Парижем окрасилось в едкий черный. Пылает историческая достопримечательность столицы Франции и самый большой в Европе продуктовый рынок «Рюнжи». Данных о пострадавших пока нет. Пожар вспыхнул на одном из складов, где хранились овощи и фрукты. Оперативные службы отреагировали мгновенно. Через несколько часов пожарные уже сообщили журналистам о локализации.

«За 8 минут были стянуты 30 пожарных машин и сотня спасателей. Примерно два часа нам понадобилось, чтобы взять происходящее под контроль. Теперь, когда пожар локализован, наш ждет другая очень кропотливая работа», – доложил пожарный.

Рынок «Рюнжи» – старейший рынок Парижа. Появился больше тысячи лет назад, в X веке он располагался в центре столицы. В 1969 году его перенесли в пригород. Сейчас он занимает 234 гектара, это больше чем, например, княжество Монако. В торговых рядах работают около 13 тысяч человек. Через «Рюнжи» ежегодно проходит до полутора миллионов тонн продуктов. Парижане считают этот рынок своей гордостью, там всегда самые свежие продукты и именно оттуда они попадают лучшие рестораны Франции и не только.