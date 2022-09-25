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1 час назад

Парижские пожарные потушили «чрево Парижа»

Мир24

Пожар на складе крупнейшего продуктового рынка Европы под Парижем локализован, сообщают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы. Пламя охватило складские помещения на площади 7 тысяч квадратных метров, столб дыма можно было видеть практически из всех районов французской столицы. Парижане тревожились не только о популярном месте покупок, у этого рынка историческая и культурная ценность, отмечает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Забрудский.

Парижские пожарные потушили «чрево Парижа»
Фото: AP/ТАССAP/ТАСС

Небо над Парижем окрасилось в едкий черный. Пылает историческая достопримечательность столицы Франции и самый большой в Европе продуктовый рынок «Рюнжи». Данных о пострадавших пока нет. Пожар вспыхнул на одном из складов, где хранились овощи и фрукты. Оперативные службы отреагировали мгновенно. Через несколько часов пожарные уже сообщили журналистам о локализации.

«За 8 минут были стянуты 30 пожарных машин и сотня спасателей. Примерно два часа нам понадобилось, чтобы взять происходящее под контроль. Теперь, когда пожар локализован, наш ждет другая очень кропотливая работа», – доложил пожарный.

Рынок «Рюнжи» – старейший рынок Парижа. Появился больше тысячи лет назад, в X веке он располагался в центре столицы. В 1969 году его перенесли в пригород. Сейчас он занимает 234 гектара, это больше чем, например, княжество Монако. В торговых рядах работают около 13 тысяч человек. Через «Рюнжи» ежегодно проходит до полутора миллионов тонн продуктов. Парижане считают этот рынок своей гордостью, там всегда самые свежие продукты и именно оттуда они попадают лучшие рестораны Франции и не только.

Каждый год там бывает до 20 миллионов покупателей. Пока многочисленные торговцы подсчитывают убытки, эксперты уже назвали пожар ударом не только по экономике, но и культуре. «Рюнжи» обожал посещать и часто писал о нем в своих книгах французский классик Эмиль Золя. Именно он назвал легендарный рынок «чревом Парижа».

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