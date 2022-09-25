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1 час назад

Сильный пожар произошел на велосипедном заводе в Италии

Lenta.ru

Сильный пожар произошел на велосипедном заводе, который находится в городе Каварцезе на севере Италии. Об этом сообщил телеканал SkyTg24.

Сильный пожар произошел на велосипедном заводе в Италии
Фото: Borut Zivulovic / ReutersBorut Zivulovic / Reuters

Очевидцы рассказали о высоком столбе густого черного дыма, который поднялся над фабричным зданием. Его было видно из соседних городов и поселений, находящихся под Венецией. Информации о пострадавших нет.

Уточняется, что предприятие принадлежит ведущей компании отрасли Bottecchia Cicli. На заводе производили гоночные велосипеды.

Ранее под Парижем загорелся старейший в стране международный рынок Рюнжи. Уточняется, что пожар вспыхнул в складском помещении в районе коммуны Шевильи-Ларю. Данных о пострадавших нет.

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