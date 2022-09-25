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20 минут назад

Глава газовой компании погиб во время марафона в Алма-Ате

Елена Прошина

Стала известна личность высокопоставленного энергетика, погибшего во время алма-атинского марафона. Это 47-летний Рустем Садыков, директор «Самрук Энерго» и «QazaqGaz».

Глава газовой компании погиб во время марафона в Алма-Ате
Фото: соцсетисоцсети

Об этом сообщает Telegram-канал Орда.

Садыков пробежал 10 км и упал после финиша в Алма-Ате в воскресенье. Врачи полчаса пытались реанимировать участника забега, но он скончался.

Известно. что энергетик ранее уже участвовал в подобных марафонах.

О Садыкове в компании отзываются, как о блестящем профессионале с опытом работы в международных компаниях.

QazaqGaz» - главная газовая компания Казахстана, представляющая интересы государства на отечественном и зарубежном рынке. АО «Самрук-Энерго» располагает четвертью электростанций Казахстана.

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