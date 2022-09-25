Глава газовой компании погиб во время марафона в Алма-Ате

Стала известна личность высокопоставленного энергетика, погибшего во время алма-атинского марафона. Это 47-летний Рустем Садыков, директор «Самрук Энерго» и «QazaqGaz».

Фото: соцсети соцсети

Об этом сообщает Telegram-канал Орда.

Садыков пробежал 10 км и упал после финиша в Алма-Ате в воскресенье. Врачи полчаса пытались реанимировать участника забега, но он скончался.

Известно. что энергетик ранее уже участвовал в подобных марафонах.

О Садыкове в компании отзываются, как о блестящем профессионале с опытом работы в международных компаниях.