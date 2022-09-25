Пьяный мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Екатеринбурге

На одной из детских площадок Екатеринбурга пьяный мужчина открыл стрельбу, передает портал E1.RU. По словам очевидцев, злоумышленник произвел несколько выстрелов во время того, как родители и ребята гуляли во дворе дома.

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После первых выстрелов все побежали к месту стрельбы, а потом бегом ринулись оттуда, — рассказал один из местных жителей.

Инцидент произошел на улице Бисертской. Пьяный мужчина выстрелил несколько раз из травматического пистолета. После этого семьи вместе с детьми поспешили покинуть детскую площадку и вызвали полицию и скорую помощь. Пока на место ЧП ехали экстренные службы, стрелка попытались успокоить его знакомые, однако он пригрозил достать автомат.

Во время стрельбы пострадал один человек — им оказался 38-летний прохожий. Ему прострелили ухо.

Полицейские задержали 46-летнего местного жителя. У него изъяли зарегистрированный травматический пистолет. В отношении стрелка составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».