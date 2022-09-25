В Бердянске произошел второй взрыв за день

В Бердянске произошел взрыв заложенного в урну взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

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«В районе парка им. [П. П.] Шмидта сработало безоболочное взрывное устройство, заложенное в урну», — сказали в администрации, называя инцидент «очередной попыткой диверсии».

В результате произошедшего никто не пострадал, добавили власти города. Отмечается, что это второй взрыв за день.

Первый произошел у администрации города.

Ранее представительство ЛНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что в результате обстрела Алчевска со стороны ВСУ повреждены центр матери и ребенка, а также четыре многоквартирных дома. По предварительным данным, удары наносились из реактивных систем залпового огня HIMARS, всего было выпущено 12 ракет.