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55 минут назад

Участник Алма-Атинского марафона умер после финиша

Илья Родин

Рустем Садыков из Астаны пробежал весь маршрут «Алматы марафона», но после финиша упал и скончался, сообщается на официальном сайте соревнований.

Участник Алма-Атинского марафона умер после финиша
Фото: PixabayPixabay

Отмечается, что он постоянно принимал участие в крупных региональных марафонах, был опытным спортсменом.

Главный врач соревнований Оразбек Сахов подчеркнул, что участник упал сразу же после того, как пересек финишную прямую на площади республики.

Реанимационные мероприятия продолжались в течение 30 минут. Специалисты осуществили непрямой массаж сердца, инъекции адреналина и другие процедуры. Спасти спортсмена все же не удалось.

Причина смерти будет названа после проведения соответствующих экспертиз.

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