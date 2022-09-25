Участник Алма-Атинского марафона умер после финиша

Рустем Садыков из Астаны пробежал весь маршрут «Алматы марафона», но после финиша упал и скончался, сообщается на официальном сайте соревнований.

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Отмечается, что он постоянно принимал участие в крупных региональных марафонах, был опытным спортсменом.

Главный врач соревнований Оразбек Сахов подчеркнул, что участник упал сразу же после того, как пересек финишную прямую на площади республики.

Реанимационные мероприятия продолжались в течение 30 минут. Специалисты осуществили непрямой массаж сердца, инъекции адреналина и другие процедуры. Спасти спортсмена все же не удалось.