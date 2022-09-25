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1 час назад

Женщина застряла в мусоропроводе в Москве

Елена Прошина

Москвичка застряла в мусоропроводе своего дома, извлекать ее пришлось спасателям. Об инциденте сообщает портал 360 со ссылкой на источник в экстренных службах.

Женщина застряла в мусоропроводе в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне вечером в многоэтажке на Нахимовском проспекте 27-летняя россиянка попала в мусоропровод и не смогла выбраться из него самостоятельно.

Крики о помощи услышали соседи, но им не удалось вызволить ее. Тогда жильцы вызвали бригаду спасателей, которые вытащили москвичку из мусоропровода.

Каким образом жительница попала в мусоропровод, пока непонятно.

Ранее в Новокузнецке мужчина застрял в мусоропроводе многоэтажки, его обнаружил один из жильцов и снял на видео.

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