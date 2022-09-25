Женщина застряла в мусоропроводе в Москве

Москвичка застряла в мусоропроводе своего дома, извлекать ее пришлось спасателям. Об инциденте сообщает портал 360 со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Накануне вечером в многоэтажке на Нахимовском проспекте 27-летняя россиянка попала в мусоропровод и не смогла выбраться из него самостоятельно.

Крики о помощи услышали соседи, но им не удалось вызволить ее. Тогда жильцы вызвали бригаду спасателей, которые вытащили москвичку из мусоропровода.

Каким образом жительница попала в мусоропровод, пока непонятно.