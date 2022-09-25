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1 час назад

Тело 17-летнего студента обнаружили под окнами общежития в Петербурге

Газета.Ruиещё 1

В Санкт-Петербурге обнаружили тело 17-летнего студента одного из местных вузов. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело студента обнаружили под окнами общежития в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утром 24 сентября 2022 года в дежурную часть поступила информация о падении человека с высоты на Дальневосточном проспекте. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые нашли под окнами здания общежития студента первого курса, приехавшего из Рязанской области.

По данным источника, молодой человек рос в благополучной семье, внимание правоохранителей к себе не привлекал. В настоящий момент по факту гибели юноши возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Аткарске подросток упал на заброшенной мельнице и сломал позвоночник.

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