Тело студента обнаружили под окнами общежития в Петербурге

В Санкт-Петербурге обнаружили тело 17-летнего студента одного из местных вузов. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Утром 24 сентября 2022 года в дежурную часть поступила информация о падении человека с высоты на Дальневосточном проспекте. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые нашли под окнами здания общежития студента первого курса, приехавшего из Рязанской области.

По данным источника, молодой человек рос в благополучной семье, внимание правоохранителей к себе не привлекал. В настоящий момент по факту гибели юноши возбудили уголовное дело.