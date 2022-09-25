Раскрыты подробности двойного убийства на улице Москвы

В Москве на Студенческой улице 25 сентября, в воскресенье, около припаркованного автомобиля Mitsubishi были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

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Отмечается, что рядом с ними было обнаружено оружие, из которого предположительно были совершены выстрелы. Его упаковали в чехол и уложили вдоль бордюра.

По данным прокуратуры, мужчина 1973 г.р. по неизвестным пока причинам произвел не менее семи выстрелов из зарегистрированного на него охотничьего ружья в свою дочь 1992 г.р. После этого он покончил жизнь самоубийством.