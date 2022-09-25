В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
14 минут назад

Раскрыты подробности двойного убийства на улице Москвы

Илья Родин

В Москве на Студенческой улице 25 сентября, в воскресенье, около припаркованного автомобиля Mitsubishi были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Раскрыты подробности двойного убийства на улице Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что рядом с ними было обнаружено оружие, из которого предположительно были совершены выстрелы. Его упаковали в чехол и уложили вдоль бордюра.

По данным прокуратуры, мужчина 1973 г.р. по неизвестным пока причинам произвел не менее семи выстрелов из зарегистрированного на него охотничьего ружья в свою дочь 1992 г.р. После этого он покончил жизнь самоубийством.

В Москве обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Работу правоохранительных органов контролируют прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и первый заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Павел Абрамов.

Происшествия,Павел Абрамов,Андрей Данилов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители