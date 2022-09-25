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16 минут назад

Бывший депутат Рады Журавко погиб в результате удара HIMARS по гостинице в Херсоне

Газета.Ruиещё 8

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко погиб от атаки HIMARS по гостинице в Херсоне. Об этом сообщает "Интерфакс со ссылкой на представителя экстренных служб.

Бывший депутат Рады погиб в результате удара HIMARS по гостинице в Херсоне
Фото: WikimediaWikimedia

"По предварительным данным, зафиксировано одно попадание из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, в которой жили обычные гражданские, без оружия, никакой техники. Двое погибших, в том числе Алексей Журавко", - рассказал источник.

ВСУ ударили из HIMARS по зданию гостиницы в Херсоне

Журавко с 2006 по 2012 год был депутатом Рады от "Партии регионов". После переворота 2014 года находился в оппозиции к украинской власти, а в январе 2015 года уехал в Россию. В декабре 2020 года СБУ Украины объявила Журавко заочное подозрение в создании террористической организации и действий, направленных на свержение конституционного строя. В апреле 2022 года экс-депутат вернулся в Херсон. Известно, что Журавко был инвалидом от рождения — у него не было правой ноги и левой руки, а левая нога сильно укорочена.

Ранее сообщалось, что в результате удара вооруженных сил Украины по гостинице в центре Херсона из реактивной системы залпового огня HIMARS погибли два человека.

Происшествия,Алексей Журавко,Верховная Рада,СБУ,
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