Бывший депутат Рады погиб в результате удара HIMARS по гостинице в Херсоне

Журавко с 2006 по 2012 год был депутатом Рады от "Партии регионов". После переворота 2014 года находился в оппозиции к украинской власти, а в январе 2015 года уехал в Россию. В декабре 2020 года СБУ Украины объявила Журавко заочное подозрение в создании террористической организации и действий, направленных на свержение конституционного строя. В апреле 2022 года экс-депутат вернулся в Херсон. Известно, что Журавко был инвалидом от рождения — у него не было правой ноги и левой руки, а левая нога сильно укорочена.