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15 минут назад

Байден ввел режим ЧС во Флориде из-за тропического шторма "Иан"

Газета.Ru

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации во Флориде из-за тропического шторма «Иан», сообщается на сайте Белого дома.

Байден ввел режим ЧС во Флориде из-за тропического шторма
Фото: Gerald Herbert/APGerald Herbert/AP

«Сегодня президент Джозеф Байден объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям штата... и местных органов власти по ликвидации последствий..., вызванных тропическим штормом «Иан», — указано в сообщении.

Тропический шторм «Иан» зародился в Карибском море в субботу, 24 сентября. По прогнозам синоптиков, «Иан» будет перемещаться через центр Карибского бассейна, а в воскресенье, 25 сентября, шторм пройдет мимо Ямайки, к юго-западу от островного государства.

Затем «Иан» пройдет мимо Каймановых островов и Кубы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении на острове Гваделупа режима природной катастрофы.

Происшествия,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,
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