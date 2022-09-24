В Москве-реке нашли тело новорожденного ребенка без травм. Об этом сообщает прокуратура столицы, передает РИА Новости.
Младенца обнаружили в Москва-реке, утром 24 сентября напротив дома 30 по улице Борисовские пруды.
«Обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола»,- сказано в сообщении
По предварительным данным, это недоношенный ребенок. Видимых телесных повреждений у него нет. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Ранее полиция задержала мать новорожденного ребенка, тело которого нашли в мусорном баке на Люблинской улице. Суд отправил женщину под стражу.