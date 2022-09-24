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45 минут назад

В Москве-реке нашли тело новорожденного ребенка

Майк Габриелян

В Москве-реке нашли тело новорожденного ребенка без травм. Об этом сообщает прокуратура столицы, передает РИА Новости.

В Москве-реке нашли тело новорожденного ребенка
Фото: ТАССТАСС

Младенца обнаружили в Москва-реке, утром 24 сентября напротив дома 30 по улице Борисовские пруды.

«Обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола»,- сказано в сообщении

По предварительным данным, это недоношенный ребенок. Видимых телесных повреждений у него нет. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Ранее полиция задержала мать новорожденного ребенка, тело которого нашли в мусорном баке на Люблинской улице. Суд отправил женщину под стражу.

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