В Москве-реке нашли тело новорожденного ребенка без травм. Об этом сообщает прокуратура столицы, передает РИА Новости.

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Младенца обнаружили в Москва-реке, утром 24 сентября напротив дома 30 по улице Борисовские пруды.

«Обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола»,- сказано в сообщении

По предварительным данным, это недоношенный ребенок. Видимых телесных повреждений у него нет. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.