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1 час назад

Сильный пожар произошел в здании крупного рынка на юге Парижа

ТК «Звезда»иещё 3

Сегодня днем в южном пригороде Парижа произошел пожар в здании крупного международного продовольственного рынка. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных службы.

Сильный пожар произошел на крупном рынке в Париже
Фото: кадр видеокадр видео

Пожарные пытаются ликвидировать огонь. Клубы дыма видны за несколько километров от места возгорания. О пострадавших в данный момент не сообщается.

Напомним, недавно произошел крупный пожар на лакокрасочном предприятии. Уточнялось, что строение расположено рядом со зданием Ижевского политехнического колледжа.

К моменту прибытия к месту происшествия первых пожарных подразделений горела кровля производственного корпуса. Позже стало известно, что площадь возгорания была более пяти тысяч квадратных метров.

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