В Петербурге отец спустя 5 лет признался в насилии над дочерью

Житель Санкт-Петербурга признался в надругательствах над дочерью. Об этом сообщает портал mk.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Известно, что семья жила в Кронштадте. Безработный отец изнасиловал собственную дочь, когда ей было 9 лет, однако вскрылось это лишь спустя 5 лет.

По данным полиции, было зафиксировано 2 эпизода насилия. В результате злоумышленник был задержан и признался в содеянном. Сейчас полицейские проводят проверку инцидента, расследование продолжается.