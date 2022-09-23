В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
51 минуту назад

Родственница фигуранта дела Арашуковых устроила драку в Мосгорсуде

Елена Прошина

Родственница одного из фигурантов дела экс-сенатора Рауфа Арашукова накинулась с кулаками на бывшего директора филиала «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева в зале Мосгорсуда. Об этом сообщает «РИА Новости».

Родственница фигуранта дела Арашуковых устроила драку в Мосгорсуде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, инцидент произошел во время оглашения вердикта присяжными. Сестра экс-начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесской республики Тимура Бетуганова не выдержала и накинулась на Хашукаева с кулаками, когда заседатели оправдали его по пункту об участии в преступном сообществе. Помимо рукоприкладства родственница фигуранта дела кричала на другого, называя его «бессовестным».

При этом отмечается, что Хашукаев молча терпеть побои и крики не стал и ударил сестру Бетуганова в ответ. Другие слушатели дела обрушились на него с критикой за это, а присяжные покинули зал.

Позже адвокат Марина Андреева пояснила «РИА Новости», что Бетуганов оказался под стражей из-за ложных показаний Хашукаева.

Накануне Мосгорсуд признал экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова и его сына — бывшего сенатора КЧР — Рауфа виновными в организации двух убийств.

Происшествия,Рауль Арашуков,Марина Андреева,Газпром Межрегионгаз,Мосгорсуд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители