Родственница фигуранта дела Арашуковых устроила драку в Мосгорсуде

Родственница одного из фигурантов дела экс-сенатора Рауфа Арашукова накинулась с кулаками на бывшего директора филиала «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева в зале Мосгорсуда. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По данным агентства, инцидент произошел во время оглашения вердикта присяжными. Сестра экс-начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесской республики Тимура Бетуганова не выдержала и накинулась на Хашукаева с кулаками, когда заседатели оправдали его по пункту об участии в преступном сообществе. Помимо рукоприкладства родственница фигуранта дела кричала на другого, называя его «бессовестным».

При этом отмечается, что Хашукаев молча терпеть побои и крики не стал и ударил сестру Бетуганова в ответ. Другие слушатели дела обрушились на него с критикой за это, а присяжные покинули зал.

Позже адвокат Марина Андреева пояснила «РИА Новости», что Бетуганов оказался под стражей из-за ложных показаний Хашукаева.