Россиянку отправили в колонию на 21 год за убийство ветерана

В Кемеровской области вынесли приговор 21-летней девушке, которая обвинялась в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и разбое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

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Известно, что подсудимая доставляла на дом товары и выяснила, что у одинокой 94-летней пожилой женщины есть большая сумма денег — девушка заметила, где пенсионерка их прячет.

Когда злоумышленница вновь пришла в дом к потерпевшей, она напала на пожилую женщину, закрыла ей рот и задушила подушкой. После этого девушка забрала принадлежавшие убитой 350 тыс. руб. и скрылась, заперев двери.

Тело жертвы впоследствии обнаружили ее соседки, у которых были ключи. Подозреваемую быстро нашли и задержали. Выяснилось, что убитая была ветераном Великой Отечественной войны.

Нападавшая сотрудничала со следствием, но затем отказалась давать показания. Однако правоохранители собрали доказательства ее вины, суд приговорил девушку к 21 году лишения свободы в колонии общего режима.