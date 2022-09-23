В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
53 минуты назад

Жительницу Кузбасса отправили в колонию на 21 год за убийство ветерана

Газета.Ru

В Кемеровской области вынесли приговор 21-летней девушке, которая обвинялась в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и разбое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Россиянку отправили в колонию на 21 год за убийство ветерана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что подсудимая доставляла на дом товары и выяснила, что у одинокой 94-летней пожилой женщины есть большая сумма денег — девушка заметила, где пенсионерка их прячет.

Когда злоумышленница вновь пришла в дом к потерпевшей, она напала на пожилую женщину, закрыла ей рот и задушила подушкой. После этого девушка забрала принадлежавшие убитой 350 тыс. руб. и скрылась, заперев двери.

Тело жертвы впоследствии обнаружили ее соседки, у которых были ключи. Подозреваемую быстро нашли и задержали. Выяснилось, что убитая была ветераном Великой Отечественной войны.

Нападавшая сотрудничала со следствием, но затем отказалась давать показания. Однако правоохранители собрали доказательства ее вины, суд приговорил девушку к 21 году лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что под Саратовом мужчина убил приятеля и вынес вещи из его квартиры.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители