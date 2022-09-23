В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
37 минут назад

В Херсонской области задержали диверсионно-разведывательную группу

ТАССиещё 4

Полицейские совместно с Росгвардией задержали диверсионно-разведывательную группу в Алешковском районе Херсонской области. Об этом в пятницу сообщило Главное управление МВД по региону.

Группу диверсантов задержали в Херсонской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе реализации оперативной информации сотрудниками полиции при силовой поддержке группы Росгвардии "Юг" в поселке Правые Саги Алешковского района была задержана уже вторая диверсионно-разведывательная группа в составе пяти человек. При проведении обысков обнаружены тайники со значительным арсеналом оружия. Изъяты автоматы и пулеметы Калашникова с патронами различного калибра в количестве более 8 тысяч штук, девять противотанковых управляемых ракет, гранатометы и выстрелы к ним, ручные гранаты, мины и прочее вооружение и снаряжение, форма ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в настоящее время задержанные дают признательные показания о целях и объектах диверсий и террористических актов, "указывают на своих подельников, проводятся мероприятия по их задержанию".

В четверг ГУ МВД Херсонской области сообщило о задержании группы диверсантов, планировавших теракты на объектах гражданской инфраструктуры для срыва референдума. При задержании один боевик при оказании вооруженного сопротивления был ликвидирован, у задержанных изъято оружие и взрывные устройства.

Происшествия,В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители