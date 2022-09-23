Группу диверсантов задержали в Херсонской области

"В ходе реализации оперативной информации сотрудниками полиции при силовой поддержке группы Росгвардии "Юг" в поселке Правые Саги Алешковского района была задержана уже вторая диверсионно-разведывательная группа в составе пяти человек. При проведении обысков обнаружены тайники со значительным арсеналом оружия. Изъяты автоматы и пулеметы Калашникова с патронами различного калибра в количестве более 8 тысяч штук, девять противотанковых управляемых ракет, гранатометы и выстрелы к ним, ручные гранаты, мины и прочее вооружение и снаряжение, форма ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.