Группу диверсантов задержали в Херсонской области

Полицейские совместно с Росгвардией задержали диверсионно-разведывательную группу в Алешковском районе Херсонской области. Об этом в пятницу сообщило Главное управление МВД по региону.
"В ходе реализации оперативной информации сотрудниками полиции при силовой поддержке группы Росгвардии "Юг" в поселке Правые Саги Алешковского района была задержана уже вторая диверсионно-разведывательная группа в составе пяти человек. При проведении обысков обнаружены тайники со значительным арсеналом оружия. Изъяты автоматы и пулеметы Калашникова с патронами различного калибра в количестве более 8 тысяч штук, девять противотанковых управляемых ракет, гранатометы и выстрелы к ним, ручные гранаты, мины и прочее вооружение и снаряжение, форма ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в настоящее время задержанные дают признательные показания о целях и объектах диверсий и террористических актов, "указывают на своих подельников, проводятся мероприятия по их задержанию".
В четверг ГУ МВД Херсонской области сообщило о задержании группы диверсантов, планировавших теракты на объектах гражданской инфраструктуры для срыва референдума. При задержании один боевик при оказании вооруженного сопротивления был ликвидирован, у задержанных изъято оружие и взрывные устройства.