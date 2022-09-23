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12 минут назад

По делу Арашуковых вынесен обвинительный вердикт

Елена Прошина

В московском суде присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Арашуковых. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Присяжные признали экс-сенатора Арашукова виновным в организации убийств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего по делу проходят шесть человек – бывший сенатор Рауф Арашуков, его отец Рауль, бывшие сотрудники СК Казбек Булатов и Андрей Филиппов, начальник республиканского Центра «Э» Тимур Бетуганов и руководитель филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев. Им вменяют до 16 эпизодов преступлений, в которые входят организация преступного сообщества, растрата, убийство, подкуп и превышение должностных полномочий.

По версии следствия, Рауль Арашуков организовал ОПГ, после чего совместно с другими обвиняемыми он совершил хищение природного газа на территории Ставропольского края и КЧР. Всего было похищено топлива на сумму 3,8 млрд рублей. Помимо этого, фигуранты дела присваивали деньги различных предприятий газовой отрасли под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам.

Кроме того, Арашуковых обвиняют в организации убийств в 2010 году. По мнению следствия, жертвой ОПГ стал представитель молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслан Жуков, а также советник главы КЧР Фраль Шебзухов. Погибшие препятствовали деятельности преступной группировки. Также Арашуковыми было организовано избиение черкесского депутата Руслана Карданова – преступники хотели, чтобы он изменил свои показания об причастности отца и сына к убийствам.

Ранее в Мосгорсуде были рассмотрены многочисленные богатства семьи Арашуковых, в том числе и золотые слитки.

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