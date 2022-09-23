В Волгоградской области нашли тайник с оружием

Сотрудники Управления ФСБ по Волгоградской области сообщили, что нашли тайник с тремя автоматами и патронами на территории региона, передает РИА «Новости».
«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области в ходе осуществления мероприятий по декриминализации региона установлен тайник, в котором хранилось стрелковое оружие и боеприпасы, ранее принадлежавшие ОПГ», — сказано в сообщении.
По данным ведомства, из тайника были изъяты три автомата Калашникова и 200 патронов разного калибра.
Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело.
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