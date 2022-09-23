В Волгоградской области нашли тайник с оружием

Сотрудники Управления ФСБ по Волгоградской области сообщили, что нашли тайник с тремя автоматами и патронами на территории региона, передает РИА «Новости».

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«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области в ходе осуществления мероприятий по декриминализации региона установлен тайник, в котором хранилось стрелковое оружие и боеприпасы, ранее принадлежавшие ОПГ», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, из тайника были изъяты три автомата Калашникова и 200 патронов разного калибра.

Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала двух граждан Украины за ввоз 57 кг наркотиков из Латвии в Россию.

Уточняется, что в пункте пропуска через границу РФ Убылинка в тайниках внутри бензобаков двух автомобилей было обнаружено 57 килограммов мефедрона.