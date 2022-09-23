В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
9 минут назад

Снятые с рейса россияне устроили драку в аэропорту Антальи и попали на видео

Lenta.ru

В аэропорту Антальи российские туристы, которые не смогли вылететь в Москву, устроили массовую драку. Один из очевидцев поделился в сети видео произошедшего, ролик появился в Telegram-канале «360».

Появилось видео драки россиян в аэропорту Антальи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На кадры попал момент, как сотрудники службы безопасности аэропорта пытаются разнять участников потасовки, в которую оказались втянуты около 20 россиян. Сообщается, что незадолго до массовой драки туристов без объяснения причин сняли с рейса Анталья — Москва.

Как стало известно, россияне в течение долгого времени не могли получить багаж и дождаться объяснений от представителя авиакомпании.

Причины произошедшего выясняются. Уточнялось, что туристы, которые не смогли улететь в Россию, впоследствии вернулись в отели.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители