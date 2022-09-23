В Пскове неизвестные сообщили о минировании Троицкого собора

Неизвестные сообщили о минировании Псковского кафедрального Троицкого собора XVII-XIX века, который является главным храмом Псковской области. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

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"Поступило анонимное сообщение о том, что заминирован Троицкий собор. На месте работают специалисты", - сказала собеседница агентства.

В пятницу в Свято-Троицкий кафедральный собор города был доставлен ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. Святыня пробудет в городе два дня. Сообщение о минировании поступило во время богослужения. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) попросил прихожан выйти из храма на время проверки.