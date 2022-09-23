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1 час назад

Жителя Югры обвинили в финансировании терроризма

ТАССиещё 1

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Сургута Ханты-Мансийского автономного округа по статье о содействии террористической деятельности. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

Жителя Югры обвинили в финансировании терроризма
Фото: риа новостириа новости

"Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Сургута. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в 2014 году организовал перевод денежных средств на счет банковской карты, находящейся в пользовании участников организации, признанной в России террористической. Деньги он перевел для оказания содействия в приобретении оружия, обмундирования и иных средств для ведения боевых действий на территории Сирии. Отмечается, что мужчина являлся приверженцем идеологии международной террористической организации. Обвиняемого заключили под стражу.

Происшествия,Следственный комитет,
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