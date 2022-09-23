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1 час назад

В Адыгее полицейские изъяли у жителя Мурманской области 27 кг наркотиков

ТАСС

Полицейские Адыгеи и Краснодарского края изъяли в республике у жителя Мурманской области, следовавшего на автомобиле с украинскими номерами, около 27 кг наркотиков. Возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу "МВД Медиа".

В Адыгее полицейские изъяли у жителя Мурманской области 27 кг наркотиков
Фото: риа новостириа новости

"Вблизи хутора Хомуты полицейские остановили автомобиль с украинскими номерами под управлением жителя Мурманской области. Под днищем транспортного средства в пластиковой емкости были обнаружены 10 пакетов с порошком. Также были найдены несколько закладок с оптовыми партиями наркотика, которые были оборудованы злоумышленником накануне задержания в лесной местности. Таким образом, в тайниках под днищем автомобиля и в лесополосе было изъято около 27 кг синтетических наркотических средств", - говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Проведенное экспертами-криминалистами МВД по Республике Адыгея исследование подтвердило, что изъято синтетическое наркотическое средство (α-пирролидиновалерофенон).

Следователем СУ МВД по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Крупная партия синтетических наркотиков была изъята сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Адыгея во взаимодействии с профильным подразделением отдела МВД России по Тахтамукайскому району и с коллегами из ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Работа была организована ГУНК МВД России.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,
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