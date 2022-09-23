В Адыгее полицейские изъяли у жителя Мурманской области 27 кг наркотиков

"Вблизи хутора Хомуты полицейские остановили автомобиль с украинскими номерами под управлением жителя Мурманской области. Под днищем транспортного средства в пластиковой емкости были обнаружены 10 пакетов с порошком. Также были найдены несколько закладок с оптовыми партиями наркотика, которые были оборудованы злоумышленником накануне задержания в лесной местности. Таким образом, в тайниках под днищем автомобиля и в лесополосе было изъято около 27 кг синтетических наркотических средств", - говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.