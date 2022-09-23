В цеху предприятия "Химфлекс" под Псковом произошел пожар

"В Псковском районе в деревне Родина на ул. Юбилейной, д. 14, произошло возгорание в цехе ООО "Химфлекс". Горит смола в бочках массой около 1 тонны. Площадь пожара уточняется", - сказала собеседница агентства, не уточнив информацию о пострадавших.