В цеху предприятия "Химфлекс" под Псковом произошел пожар

Пожар произошел в одном из цехов предприятия "Химфлекс" на территории Псковского района Псковской области. Горит смола в бочках объемом около 1 тонны, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"В Псковском районе в деревне Родина на ул. Юбилейной, д. 14, произошло возгорание в цехе ООО "Химфлекс". Горит смола в бочках массой около 1 тонны. Площадь пожара уточняется", - сказала собеседница агентства, не уточнив информацию о пострадавших.
В ликвидации пожара задействованы 25 человек и семь единиц техники.
"Химфлекс" производит антикоррозийные составы для защитных покрытий и химически стойкого пола. Основное производство компании расположено в поселке Родина.