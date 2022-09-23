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32 минуты назад

В цеху предприятия "Химфлекс" под Псковом загорелись бочки со смолой

ТАСС

Пожар произошел в одном из цехов предприятия "Химфлекс" на территории Псковского района Псковской области. Горит смола в бочках объемом около 1 тонны, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В цеху предприятия "Химфлекс" под Псковом произошел пожар
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи

"В Псковском районе в деревне Родина на ул. Юбилейной, д. 14, произошло возгорание в цехе ООО "Химфлекс". Горит смола в бочках массой около 1 тонны. Площадь пожара уточняется", - сказала собеседница агентства, не уточнив информацию о пострадавших.

В ликвидации пожара задействованы 25 человек и семь единиц техники.

"Химфлекс" производит антикоррозийные составы для защитных покрытий и химически стойкого пола. Основное производство компании расположено в поселке Родина.

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