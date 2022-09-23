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56 минут назад

В Краснодаре при возгорании электросамоката в лифте пострадал мужчина

ТАСС

Возгорание предварительно неисправного электросамоката произошло в лифте одного из многоквартирных домов в Краснодаре, в результате его владелец получил 60% ожогов тела, его госпитализировали. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД по городу Краснодару в пятницу.

В Краснодаре при возгорании электросамоката в лифте пострадал мужчина
Фото: риа новостириа новости

"В одном из лифтов многоквартирного жилого дома произошло возгорание электросамоката, который перевозил 37-летний краснодарец. В результате задымления и открытого воспламенения произошла блокировка кабины, из-за чего мужчина не смог быстро выйти и получил термические ожоги третьей степени с поражением около 60% кожных покровов, пострадавший был госпитализирован. В ходе разбирательства выяснилось, что, собираясь на работу, владелец данного средства индивидуальной мобильности заметил технические неисправности техники и решил отвезти ее в ремонтную мастерскую", - говорится в сообщении.

Полиция города проводит проверку.

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