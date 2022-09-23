В Краснодаре при возгорании электросамоката в лифте пострадал мужчина

"В одном из лифтов многоквартирного жилого дома произошло возгорание электросамоката, который перевозил 37-летний краснодарец. В результате задымления и открытого воспламенения произошла блокировка кабины, из-за чего мужчина не смог быстро выйти и получил термические ожоги третьей степени с поражением около 60% кожных покровов, пострадавший был госпитализирован. В ходе разбирательства выяснилось, что, собираясь на работу, владелец данного средства индивидуальной мобильности заметил технические неисправности техники и решил отвезти ее в ремонтную мастерскую", - говорится в сообщении.