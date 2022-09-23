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1 час назад

«Почта России» ответила на слухи об эвакуации логистического центра из-за мины

Елена Прошина

В «Почте России» опровергли сообщения об эвакуации в логистическом центре Новой Москвы из-за обнаруженной мины. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Почта России» ответила на слухи об эвакуации логистического центра из-за мины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в СМИ сообщалось, что в логистическом центре на улице Придорожная в деревне Шарапово поселения Марушкинское в ТиНАО был обнаружен предмет, похожий на мину. В связи с этим в центре была проведена эвакуация. Уточнялось, что мина находилась в посылке. По некоторым данным, речь шла об артиллерийской мине.

По словам главного специалиста группы по внешним коммуникациям столичного отдела «АО Почты России» по маркетингу Татьяны Ивановой, информация об эвакуации логистического центра «Почты России» не соответствует действительности.

«При досмотре через интроскоп в одном из отправлений сотрудники обнаружили предмет, похожий на мину. Служба безопасности изолировала посылку и вызвала саперов. Объект работает в обычном режиме», - сказала она.

В настоящее время, на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Происшествия,Татьяна Иванова,Почта России,
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