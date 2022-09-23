«Почта России» ответила на слухи об эвакуации логистического центра из-за мины

Ранее в СМИ сообщалось, что в логистическом центре на улице Придорожная в деревне Шарапово поселения Марушкинское в ТиНАО был обнаружен предмет, похожий на мину. В связи с этим в центре была проведена эвакуация. Уточнялось, что мина находилась в посылке. По некоторым данным, речь шла об артиллерийской мине.