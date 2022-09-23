На кадрах демонстрируется двухэтажный дом в городе Балашиха, пачки пятитысячных купюр, две элитные иномарки Mercedes Maybach и Ford F-150. Также на кадрах есть комната, в которой висит икона и средневековое оружие. Также у задержанного нотариуса была обнаружена недвижимость на Кипре.