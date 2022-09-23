В Ростовской области водитель фуры заживо сгорел после ДТП

Водитель большегрузного автомобиля сгорел после ДТП в Ростовской области. Об этом сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на региональное ГИБДД.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области

Авария произошла на 156-м км автодороги "Ростов - Ставрополь".

Автомобиль Mercedes-Benz с полуприцепом для перевозки нефти занесло на трассе. Прицеп выехал на встречную полосу и столкнулся в фурой Freightliner, которая загорелась. Водитель автомобиля Freightliner не смог покинуть кабину и сгорел.

Отмечается, что в момент аварии цистерна Mercedes была пустой.