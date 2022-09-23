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1 час назад

Число погибших с затонувшего у побережья Тартуса судна достигло 73

ТАССиещё 2

Катера сирийских ВМС при содействии российских военных продолжают поисково-спасательную операцию у средиземноморского побережья Тартуса, где в четверг затонуло судно с нелегальными мигрантами из Ливана. Об этом, как передал телеканал Al Mayadeen, заявил в пятницу министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габаш.

Более 70 мигрантов погибли в результате крушения катера у берегов Сирии
Фото: риа новостириа новости

"Число погибших с затонувшего судна у побережья Тартуса достигло на данный момент 73, живыми из воды были вытащены 22 человека", - отметил глава Минздрава. По его словам, всем пострадавшим оказывается помощь в госпитале "Басиль" в Тартусе.

В свою очередь, исполняющий обязанности министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамие сообщил телеканалу, что среди спасенных находятся шесть ливанцев.

"Вместе с сирийскими беженцами они пытались добраться на деревянном баркасе до берегов Греции, однако ветхое судно опрокинулось во время шторма, - уточнил он. - Предполагается, что на нем могли находиться от 120 до 150 человек".

По сведениям и. о. министра, в среду ливанские моряки вернули на берег еще 55 нелегальных мигрантов, которые находились на неисправном катере, дрейфовавшем в территориальных водах.

Во вторник кипрские военные моряки спасли в общей сложности 477 человек с двух судов, подававших сигнал бедствия.

В 2020 году Высший совет обороны (ВСО) Ливана принял решение о создании специальных подразделений по борьбе с незаконной миграцией. В 2021 году ливанскими властями было задержано 21 судно с 707 пассажирами.

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